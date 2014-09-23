Украина рассчитывает получить по реверсу с октября по март 6 млрд кубов газа

Украина рассчитывает получить по реверсным схемам в период с октября 2014 года по март 2015 года порядка 5,9 млрд кубометров газа, сообщил в ходе заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

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«По реверсу с октября – до марта (рассчитываем получить - УНИАН) 5,9 млрд кубометров газа. Собственная добыча в этот же период составит порядка 10 млрд кубометров», - сказал министр.

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Ранее глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отметил, что поставки газа в Украину по реверсным схемам из государств Евросоюза проходят по плану.