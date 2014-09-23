В Нафтогазе оценивают риск прекращения Россией транзита газа через Украину в 70%
22:42, 23 сентября 2014Энергетика
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Вероятность того, что "Газпром" прекратит транзит природного газа через территорию Украины во время отопительного периода составляет 70%.
В Нафтогазе оценивают риск прекращения Россией транзита газа через Украину в 70%
Об этом в эфире в эфире программы "Шустер Live" заявил Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Мы ожидаем полное отключение газа с российской стороны даже по части транзита. Учитывая общую ситуацию, я бы сказал, что вероятность того, что это будет сделано, более 70%", - сказал он.
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Коболев считает, что таким образом Россия попытается дискредитировать Украину как транзитера газа и тем самым изменить позицию Евросоюза относительно строительства "Южного потока".
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