Кабмин принял ряд решений, которые позволят украинцам пережить зиму

02:30, 24 сентября 2014
Энергетика
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Министр Кабинета министров Остап Семерак заявил, что правительство в последние месяцы приняло ряд важных решений, которые позволят украинцам пережить зиму

Фото УНІАН

Остап Семерак сообщил, что правительство изучило практику реализации муниципальных программ перехода на альтернативные источники энергии. Такой опыт был обобщен и распространен на всю страну, передает пресс-служба правительства.

"Правительство выделило на это 500 млн грн из бюджета, предусмотрев среди них 50 млн средств на компенсацию кредитных средств, и тем самым мультиплицировав примерно 200 млн дополнительных средств для замены газовых котлов ", - отметил Остап Семерак.

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Кроме того, правительство предложило интересную тарифную политику для тех потребителей, которые с газа готовы перейти на электричество или альтернативные источники энергии, добавил министр.

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