Кабмин принял ряд решений, которые позволят украинцам пережить зиму

Остап Семерак сообщил, что правительство изучило практику реализации муниципальных программ перехода на альтернативные источники энергии. Такой опыт был обобщен и распространен на всю страну, передает пресс-служба правительства.

"Правительство выделило на это 500 млн грн из бюджета, предусмотрев среди них 50 млн средств на компенсацию кредитных средств, и тем самым мультиплицировав примерно 200 млн дополнительных средств для замены газовых котлов ", - отметил Остап Семерак.

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Кроме того, правительство предложило интересную тарифную политику для тех потребителей, которые с газа готовы перейти на электричество или альтернативные источники энергии, добавил министр.