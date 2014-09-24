Слабые статданные из Европы обвалили цены на нефть

На мировых торгах в среду, 24 сентября, цены на нефть Brent снижаются третий день подряд на фоне высокого предложения и слабой экономической статистике, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на $0,12 до $96,73 за баррель, а фьючерсы на WTI подорожали на $0,11 до $91,67 за баррель.

Несмотря на неожиданно высокий показатель производственной активности в Китае, цены на нефть не смогли подняться из-за слабой статистики из Европы и роста поставок нефти из Ирака и Нигерии.

Читайте такжеБюджет России на 2015 год будет трещать по швам, если цена нефти упадет ниже $96Вышедший во вторник отчет показал замедление роста производственной активности в Германии и Франции и снижение в сентябре цен производителей 30-й месяц подряд.

Ирак и Нигерия повышают экспорт, а Ливия с воскресенья увеличила добычу на 14% до 800.000 баррелей в сутки, возобновив добычу на месторождении эль-Шарара.

Запасы нефти в США снизились на 6,5 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Американского института нефти, при прогнозе повышения на 400.000 баррелей.