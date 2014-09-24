Все электростанции оккупированного Крыма резко сократили выработку электроэнергии

В январе-августе в оккупированном Россией Крыму было выработано 539,6 млн. кВт/ч электроэнергии, что составляет 74,8% от выработки за аналогичный период прошлого года, передают "Новости Крыма".

По данным Службы статистики аннексированного полуострова, производство электроэнергии сократилось на электростанциях всех типов — тепловых, солнечных, ветровых — на 31,2 млн кВт/ч, на 140,9 млн кВт/час и на 11,3 млн кВт/час, соответственно.

Читайте такжеУкраина из-за нехватки угля сократила поставки электроэнергии в Беларусь и КрымНапомним, государственная компания по внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» не исключает полного прекращения поставок электроэнергии потребителям в аннексированный Россией Крым.

Согласно сообщению компании, с 3 сентября 2014 года по поручению Минэнергоугля «Укринтерэнерго» из-за дефицита топлива для нужд тепловой генерации на материковой части Украины ограничивает объемы перетока мощности «ДТЭК Крымэнерго».

«В случае если лимиты не будут выполняться потребителями Крыма, компания будет вынуждена полностью отключать питающие линии на полуостров», - говорится в сообщении компании.

Крым на 90% зависит от украинской электроэнергии.