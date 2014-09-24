Президент уволил главу НКРЭ Титенко

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), Сергея Титенко.

Соответствующий указ №740/2014 опубликован 24 сентября на сайте президента.

«Освободить Титенко Сергея Михайловича от должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Порошенко подписал указы о ликвидации НКРЭ и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), а также о создании на их базе единой госструктуры. Новосозданную Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласно указу президента, возглавил Владимир Демчишин.

При этом Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок решить вопрос передачи НКРЭКУ соответствующих бюджетных поступлений и вопрос о размещении комиссии.