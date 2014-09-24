Американское ядерное топливо прошло украинские экспертизы и направляется на АЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) разрешила поставку модернизированного ядерного топлива ТВС-WR производства американско-японской компании Westinghouse для третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС, а осуществление его доставки на станцию ожидается в декабре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель главы ГИЯРУ Михаил Гашев, отметив, что ядерное топливо прошло все необходимые экспертизы.

«17 сентября я подписал три основных документа. Первый – это положительная экспертиза по модернизированному топливу Westinghouse. Второй – экспертное заключение. Третий – разрешение на ввоз на территорию Украины модернизированного топлива Westinghouse», - сказал он.

«В декабре это топливо придет на Южно-Украинскую АЭС и, ориентировочно, в конце декабря – начале января загрузится на третий блок», - добавил Гашев.

При этом он отметил, что таким образом все работы по разрешительным документам для ввоза топлива компании Westinghouse в Украину завершены. В дальнейшем вопросом доставки и загрузки этого топлива будет заниматься эксплуатирующая организация всех действующих АЭС НАЭК «Энергоатом».

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Как сообщал УНИАН, Южно-Украинская АЭС планирует к 2015 году загрузить модифицированное топливо ТВС-WR американской компании на блок №3.

11 апреля 2014 года Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и американский атомный гигант Westinghouse договорились о продлении действующего контракта на поставку топлива для украинских атомных станций до 2020-го года.

Тепловыделяющие элементы ТВС-W американской компании Westinghouse используются на Южно-Украинской атомной электростанции. В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок были признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года. В июле 2013 года на Южно-Украинскую АЭС прибыли специалисты компании Westinghouse для проведения инспекции ядерного топлива.

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).