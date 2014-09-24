Газ для украинцев может подорожать сразу в 4 раза до конца года

Крупнейший энергетический госхолдинг «Нафтогаз Украины» не исключает установления уже в 2014 году единой цены на природный газ для всех потребителей Украины, что приведет к удорожанию топлива для нужд населения в 4 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на энергетическом форуме в Киеве заявил заместитель главы «Нафтогаза» Александр Тодийчук.

«Не исключается, что уже в этом году будут приняты решения о дальнейшем удорожании цены на газ. Есть даже такой вариант - я не хочу пугать, но и не хочу этого прятать - что будет установлена единая цена на газ и для промышленности, и для населения», - сказал Тодийчук.

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По его словам, данная инициатива абсолютно поддерживается Министерством энергетики и угольной промышленности.

«Это очень тяжелый удар, его политики стараются избегать потому, что у нас этой осенью выборы, и недовольство населения в значительной мере может повлиять на этот процесс», - добавил он.

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Также замглавы «Нафтогаза» отметил, что, согласно социологическим исследованиям, население в условиях войны готово платить в 4 раза большую цену за газ, но при условии, что эти деньги полностью пойдут на развитие отрасли.

«Тут уже вопрос прозрачности (распределения средств государством — УНИАН) выходит на первое место», - подчеркнул Тодийчук.

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