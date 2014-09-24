Украина хочет экспортировать электроэнергию в Европу со 2-го энергоблока ХАЭС
Возможность экспортировать электроэнергию позволит "Энергоатому" привлекать значительные средства для модернизации и продления срока службы энергоблоков
Оператор всех действующих атомных электростанций Украины — госкомпания «Энергоатом» изучает возможность экспорта электроэнергии в Польшу и Венгрию со 2-го энергоблока Хмельницкой АЭС и намерен в декабре предоставить расчетную документацию на рассмотрение правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент компании «Энергоатом» Юрий Недашковский.
«На следующей неделе делегация «Энергоатома» и «Укрэнерго» выезжает в Польшу на переговоры, и думаю, до конца года мы сможем представить для нашего правительства возможность экспорта электроэнергии со 2-го блока ХАЭС», - сказал Недашковский.
При этом он отметил, что компания рассматривает также возможность экспорта электроэнергии в Венгрию. По его словам, возможный объем экспорта электроэнергии может составить около 7 млрд кВт/час в год. Недашковский уточнил, что при экспорте электроэнергии в Польшу может быть использована линия мощностью 750 кВ «Хмельницкая АЭС — Жешув».
Президент «Энергоатома» подчеркнул, что возможность экспортировать электроэнергию позволит компании привлекать значительные средства для модернизации и продления срока службы энергоблоков.
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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.
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По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.