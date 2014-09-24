Украина договаривается с ЕС о дополнительных объемах газа на случай холодной зимы

Украина, которой с июня «Газпром» полностью перекрыл поставки российского газа, ведет переговоры с Европейским Союзом о предоставлении дополнительных объемов голубого топлива в случае чрезвычайно холодной зимы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на энергетическом форуме в Киеве заявил заместитель главы «Нафтогаза Украины» Александр Тодийчук.

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«Реверсные схемы поставок газа работают. Они дадут нам в зимний период 5-6 млрд куб. м. Но есть сценарий чрезвычайной ситуации, когда будет чрезвычайно холодная зима, и наши коллеги из Евросоюза, имеем надежду и ведем переговоры о том, что поднимут в форс-мажорных условиях сверхконтрактные объемы газа, что даст возможность Украине пережить чрезвычайно холодный период, если он наступит этой зимой», - сказал Тодийчук.

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Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что объем газа в подземных газовых хранилищах Украины составляет порядка 16,5 млрд кубометров газа, однако, чтобы пройти осенне-зимний период, стране необходимо дополнительно 4-5 млрд кубометров газа.

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