«Энергоатом» вовремя получает российское ядерное топливо

Оператор всех действующих атомных электростанций — госкомпания «Энергоатом» в течение года получила 10 партий ядерного топлива российской компании ТВЭЛ и ожидает получить еще две партии в ноябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент «Энергоатома» Юрий Недашковский.

По его словам, у компании было запланировано поставить 12 партий ядерного топлива с Российской Федерации.

«Десять было согласно графику, еще две мы ожидаем в ноябре. И надеемся, что никаких форс-мажоров не произойдет и поставки будут осуществлены», - сказал Недашковский.

Также глава «Энергоатома» подтвердил планы по загрузке модернизированного ядерного топлива производства американско-японской компании Westinghouse в конце декабря текущего года — в начале января следующего года на третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.

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Как сообщал УНИАН, согласно таможенной статистике Государственной фискальной службы, Украина за январь-июль 2014 года импортировала из Российской Федерации ядерного топлива на общую сумму 389 млн долл., что на 73,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В натуральном выражении Украина за 7 месяцев увеличила импорт российского ядерного топлива на 61,3% - до 231 тонны с 143,2 тонн годом ранее.

Украина намерена снизить зависимость от поставок ядерного топлива от российской компании ТВЭЛ благодаря продленному контракту с американской компанией Westinghouse на поставки топлива до 2020 года.

По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, продленный контракт с Westinghouse позволяет диверсифицировать источники поставок ядерного топлива в Украину и повышает энергонезависимость страны.

Согласно условиям договора, Westinghouse будет производить топливо для украинских АЭС на своих производственных мощностях в городе Вестерос, Швеция.

Компания планирует загрузить ядерное топливо на блок №3 Южно-Украинской АЭС к 2015 году.

Справка УНИАН. В Украине действует 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками. Функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех атомных электростанций страны, возложены на госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине.

По данным Министерства доходов и сборов, Украина за 2013 год сократила импорт ядерного топлива по сравнению с 2012 годом на 0,6% - до 619,7 млн долл. с 623,5 млн долл.