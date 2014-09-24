Бюджет России все больше зависит от нефти - Всемирный банк

Экономику России ожидает стагнация, поскольку рост в 2014-2016 годах не превысит 0,5 процента, сообщил Всемирный банк в среду.

Как передает Reuters, в базовом сценарии Всемирного банка говорится, что рост ВВП в этом году, вероятно, совпадет с прогнозом правительства в 0,5 процента.

Но в следующем году, по мнению банка, российская экономика расширится только на 0,3 процента, и на 0,4 процента - в 2016 году, что значительно ниже официальных оценок - 1,2 и 2,0 процента соответственно.

Банк также предупредил, что, если конфликт в Украине усилится, экономика может сократиться на 0,9 процента в 2015 году.

В марте, после аннексии Россией Крыма, Всемирный банк предупредил, что экономика может сократиться на 1,8 процента уже в этом году, но в основном сценарии он предполагал рост на 1,1 процента.

Новые базовые оценки банка основаны на том, что в отношении России не будут вводиться новые санкции за ее роль в украинском кризисе и Москва не будет принимать ответные меры.

Но влияние уже наложенных санкций проявится с опозданием, включая санкции, введенные Евросоюзом и США в начале сентября, которые снова ограничили нескольким крупным российским компаниям доступ к иностранному капиталу.

"Дополнительное ограничение доступа российских компаний и банков к внешнему финансированию, вероятно... приведет к откладыванию или сворачиванию инвестиционных программ", - говорится в докладе Всемирного банка.

"Мы ожидаем, что эта тенденция ухудшится в течение второй половины 2014 года и в 2015 году, когда влияние дополнительных санкций проявится и может привести к периоду, близкому к стагнации".

Но что еще хуже, предупреждает Всемирный банк, это высокая политическая неопределенность в России, связанная с геополитическим напряжением и общим направлением экономики, а также с отсутствием структурных реформ. Эти факторы, отмечает банк, остаются "решающими" для прогноза.

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"Структурные реформы должны сосредоточиться на улучшении экономических институтов, чтобы обеспечить стабильность государственных финансов и хорошо управляемую экономическую волатильность" - полагает банк.

"Стабилизация, образование и конкуренция должны стать приоритетами реформ в следующие десятилетия".

Всемирный банк похвалил Центробанк России за настойчивость в переносе фокуса монетарной политики на таргетирование инфляции с контроля над рублем, но отметил, что Центробанк в сложном положении.

"Может быть сложно работать в обстановке высокой инфляции и рисков низкого роста", - указал банк в докладе.

Всемирный банк предсказывает потребительскую инфляцию в 2014 году в 8 процентов, тогда как Центробанк ожидает инфляцию до 7,5 процента.

Всемирный банк также предупредил, что недавнее решение России использовать часть ее резервов, собранных в двух нефтедолларовых фондах - Фонде национального благосостояния и Резервном фонде - рискованно.

"Бюджетное положение России становится все более тесно связанным с нефтяными доходами и мировыми ценами на нефть", - указал банк.

Ненефтяной дефицит России, вероятно, останется высоким, выше 10 процентов ВВП, предупредил банк.

"Чтобы позволить Резервному фонду и Фонду национального благосостояния продолжать играть роли финансовых буферов и долгосрочных механизмов инвестирования, целесообразна осмотрительность в решениях о том, как использовать их самым эффективным способом", - утверждает банк.