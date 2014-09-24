Змиевская ТЭС частично возобновила выработку электроэнергии

Змиевская теплоэлектростанция (Харьковская область) частично возобновила выработку электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Василий Хома.

По его данным, один из десяти блоков Змиевской ТЭС начал генерацию электроэнергии в среду, 24 сентября.

«Пока работают в режиме одного блока. Всего у нас 10 блоков. В обычном режиме, примерно, половина блоков работает», - сказал Хома.

Он добавил, что следующие блоки Змиевская ТЭС сможет запустить, когда будет достаточное количество угля.

Хома также сообщил, что на сегодня на Змиевской ТЭС имеется запас в 50 тыс. тонн угля, однако для полной загрузки станции необходимо 450 тыс. тонн угля в месяц.

По его данным, недостающее количество угля планируется закупать в Уругвае, ЮАР и России.

Как сообщал УНИАН, в связи с нехваткой угля с 11 сентября Змиевская ТЭС приостановила выработку электроэнергии. Ожидалось, что ТЭС возобновит свою работу 1 октября.

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Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.