Змиевская ТЭС частично возобновила выработку электроэнергии
Следующие блоки Змиевская ТЭС сможет запустить, когда будет достаточное количество угля
Змиевская теплоэлектростанция (Харьковская область) частично возобновила выработку электроэнергии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Василий Хома.
По его данным, один из десяти блоков Змиевской ТЭС начал генерацию электроэнергии в среду, 24 сентября.
«Пока работают в режиме одного блока. Всего у нас 10 блоков. В обычном режиме, примерно, половина блоков работает», - сказал Хома.
Он добавил, что следующие блоки Змиевская ТЭС сможет запустить, когда будет достаточное количество угля.
Хома также сообщил, что на сегодня на Змиевской ТЭС имеется запас в 50 тыс. тонн угля, однако для полной загрузки станции необходимо 450 тыс. тонн угля в месяц.
По его данным, недостающее количество угля планируется закупать в Уругвае, ЮАР и России.
Как сообщал УНИАН, в связи с нехваткой угля с 11 сентября Змиевская ТЭС приостановила выработку электроэнергии. Ожидалось, что ТЭС возобновит свою работу 1 октября.
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Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.