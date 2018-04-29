Почему экс-глава «Нафтогаза» неподсудный. Версия Генпрокуратуры

Скандальная история началась с того, что в распоряжение УНИАН попали документы, подтверждающие закрытие Генеральной прокуратурой уголовного дела против экс-главы «Нафтогаза» Евгения Бакулина и двух его заместителей - Валентина Франчука и Геннадия Юрьева.

Решение закрыть уголовное дело против бывших чиновников одной из самых коррумпированных во времена правления Януковича компаний страны принял старший прокурор Генпрокуратуры Юрий Грицай. Постановление датировано 11 сентября т.г. Впрочем, «фишка» произошедшего заключается не столько в закрытии уголовного дела, сколько в сопутствующих нюансах.

Во-первых, Печерский суд должен вернуть Бакулину залог в 10 млн грн и снять арест с его движимого и недвижимого имущества.

Во-вторых, следователь Генпрокуратуры распорядился прекратить розыск Франчука и Юрьева, которые еще в марте сбежали в Россию вместе с Януковичем.

УНИАН обратился за комментарием этого сенсационного события в пресс-службу Генпрокуратуры. Там заверили, что информацию нужно проверить, хотя новость о закрытии дела против Бакулина и его команды гуляла коридорами главной надзорной инстанции на тот момент уже больше недели. «Напишите, что Генпрокуратура не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию», - посоветовал УНИАН один из сотрудников пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко.

Однако уже на утро следующего дня пресс-служба Генпрокуратуры выдала на-гора другую сенсацию: дело против Бакулина возобновлено, а генпрокурор Виталий Ярема по факту закрытия дела и освобождения из-под стражи экс-главного «газовщика» страны даже назначил служебное расследование.

Арест Бакулина: как это было

Бакулина арестовали еще весной - 21 марта. Утром к нему в рабочий кабинет неожиданно нагрянула оперативно-следственная бригада и глава «Нафтогаза» тут же потерял сознание. Пока обыскивали «закрома» нефтегазового руководителя, подтянулись весьма влиятельные защитники со значками народных избранников. Самым заметным на их общем фоне был скандально известный депутат от Партии регионов Сергей Кацуба. «Я пришел защитить своего друга», - сказал он журналистам.

Кстати, семейство Кацубы тоже сыграло определенную роль в нефтегазовой отрасли. К примеру, Сергей Кацуба обзавелся депутатским мандатом с 2012 года - до этого он долгое время занимал должность заместителя Бакулина. Журналисты в своих расследованиях неоднократно указывали, что при непосредственном содействии Кацубы были куплены скандально известные «вышки Бойко». Уходя из «Нафогаза» в парламентарии, Сергей Кацуба оставил вместо себя своего младшего брата – 28-летнего Александра Кацубу, который ранее был одним из топ-менеджеров «Черноморнефтегаза».

Но вернемся к аресту Бакулина. Увидев столь мощное подкрепление со стороны подозреваемого, силовики позвали на помощь депутатов из «Батькивщины». Потолкаться локтями в центральный офис «Нафтогаза» прибыли нардепы Николай Княжицкий, Дмитрий Андриевский и Владимир Яворивский.

Арест Бакулина затянулся на целый день. Ближе к ночи его погрузили в инвалидное кресло и увезли в следственный изолятор.

Ущерб оценили в два миллиарда

Первоначально следователи Генпрокуратуры подозревали Бакулина, его зама Юрьева и главу департамента Франчука в нанесение ущерба госкомпании в размере 1,9 млрд грн.

А ущерб стал следствием сотрудничества «Нафтогаза» с компанией «ГазУкраина-Коммерс», которая контролировалась близким к «семье» Януковича бизнесменом Сергеем Курченко.

Следствие установило: «Нафтогаз» в 2012 году передал компании Курченко газ на сумму 3,5 млд грн. Согласно отечественному законодательству, отпуск «голубого» топлива частной компании должен производиться только после 100% оплаты.

Но данный случай был исключением. Газ предоставили, а расплачиваться за него компания вундеркинда эпохи Януковича стала гораздо позже. В конце 2012-го и начале 2013 года «ГазУкраина-Коммерс» перечислил «Нафтогазу» 2,11 млрд грн. Остаток долга в размере 1,42 млрд грн до сих пор не погашен. С учетом штрафных санкций, сумма долга выросла до уже знакомой цифры - 1,9 млрд грн.

Генпрокурорская отмазка

В ходе 5-месячного расследования было установлено, что договор между «Нафтогазом» и «ГазУкраина-Коммерс» подписывал не Бакулин, а его первый заместитель Владимир Триколич.

Во время допроса Бакулин заявил, что не давал никаких прямых указаний своим подчиненным реализовать газ компании Курченко. Он просто поставил на одном из договоров резолюцию «В работу».

Подчиненные резолюцию «В работу» восприняли буквально. Франчук и Юрьев, согласно выводам Генпрокуратуры, подписывали акты по передаче газа компании Курченко, не задавая лишних вопросов - а есть ли 100% обязательная предоплата? Почему их это не интересовало, следователь не может уточнить, поскольку местонахождение обоих неизвестно.

«Отсутствуют достаточные доказательства, которые напрямую свидетельствовали об осведомленности Франчука относительно реализации природного газа без обязательной 100% предварительной оплаты», - к такому выводу пришел следователь.

«Досудебным расследованием не установлено, что при подписании указанных документов Юрьеву было известно о не поступлении предварительной оплаты за природный газ», - уточняет следователь и в отношении второго подозреваемого.

Характерно, что подчиненные Франчука или Юрьева поступали аналогично. Получив документы с резолюцией «В работу», никто вопросов о наличии предоплаты также не задавал. Все молча делали то, что должны были делать.

Следующий вывод следователя: Бакулин, Юрьев и Франчук невиновны еще и потому, что отсутствуют доказательства сговора между ними. Ни один сотрудник «Нафтогаза» не дал показания против Бакулина и не назвал его преступником. Отсутствуют доказательства, что глава "Нафтогаза" принуждал отпускать газ компании Курченко без предварительной оплаты.

Но, пожалуй, самое парадоксальное в постановлении Генпрокуратуры – следователь ожидает, что беглый Курченко может еще погасить долг перед «Нафтогазом».

Впрочем, следователь в этом не одинок. Он ссылается на заключение Государственной финансовой службы, которая провела внеплановую проверку по отдельным вопросам и пришла к следующему выводу: установить наличие ущерба в размере 1,4 млрд грн невозможно. Причины две – долг отражен в бухгалтерской отчетности и срок исковой давности еще не истек.

«В соответствии с решением суда продолжается исполнительное производство относительно взыскания задолженности с «ГазУкраина-Коммерс», - указывает следователь.

Разрыв цепи

Новость о закрытии дела против Бакулина, как и его освобождение из-под стражи в апреле, взбесила МВД. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предположил, что дело было закрыто или по технической ошибке, или преднамеренно. Но в любом случае, окончательные выводы можно будет сделать только после проведения служебного расследования.

Вполне определенно по этому поводу высказалась председатель политсовета партии «Народный фронт» Татьяна Черновол. По ее мнению, Бакулин является одним из звеньев коррупционной цепочки разворовывания государственных средств «Нафтогаза», которая ведет к экс-вице-премьеру Юрию Бойко, экс-главе администрации президента Сергею Левочкину, бизнесмену Дмитрию Фирташу и к самому Виктору Януковичу.

«Если не начать с него (Бакулина - УНИАН), то цепь разорвется..., но задача сегодняшней власти не позволить реализовать схемы, которые разрабатывались во времена Януковича, чтобы их не смогли прокрутить», - сказала Черновол.

Между тем, где сейчас находится Бакулин - не известно. Пограничная служба уверяет, что он не покидал страну. Но, скорее всего, его след уже давно простыл.

Пока Генпрокуратура проверяет законность закрытия уголовного дела против экс-главы «Нафтогаза», тот спокойно может приступить к еще одному очень важному этапу в своей жизни - распродаже всего того, что нажито «непосильным трудом»: двух домов под Киевом, квартир в центре Киева и Лисичанске, автомобиля Porshe Cayenne S. Наверное, 19 банковских счетов тоже будут почищены.

Артем Белоусов (УНИАН)