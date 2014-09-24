Американцы готовы помочь Украине достроить энергоблоки Хмельницкой АЭС вместо россиян

Американско-японская компания Westinghouse может принять участие в достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, если такая просьба будет направлена с украинской стороны.

Об этом сообщил журналистам президент компании Westinghouse в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Ив Браше.

«Если нас попросят это сделать, и все будет соответствовать условиям безопасности, то почему бы и нет? Мы с удовольствием это сделаем», - сказал Броше, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно плана по участию в достройке двух блоков Хмельницкой АЭС.

Он прокомментировал распространенную в прессе информацию о планах компании купить определенную часть акций оператора всех действующий АЭС Украины — госкомпании «Энергоатом» в случае ее акционирования.

Браше сообщил, что в стратегии Westinghouse нет планов по покупке доли какого-либо предприятия. Он уточнил, что компания покупает доли в некоторых предприятиях атомной промышленности только при участии в строительстве новых реакторов.

«Покупать акции «Энергоатома» для того, чтобы производить электроэнергию, то я думаю, нет. У нас просто не хватит для этого денег», - отметил Браше.

Читайте такжеУкраина отказывается от услуг России в достройке энергоблоков Хмельницкой АЭСКак сообщал УНИАН, в августе президент оператора всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» Юрий Недашковский сообщил, что Украина отказывается от услуг российской компании «Росатом» в достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС из-за отсутствия со стороны России каких-либо подвижек в реализации этого проекта.

По его словам, с 2005 года Украина приняла множество постановлений, распоряжений и других важных документов для реализации достройки энергоблоков ХАЭС, при этом никаких подвижек с российской стороны не наблюдалось.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС, подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.

Строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.