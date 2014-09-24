Реверсные поставки газа позволят Украине сэкономить $500 млн - премьер

Об этом в ходе выступления в Совете внешних отношений США заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы сэкономили порядка 500 млн долл. напоставках газа из Европы», - сказал Яценюк.

По его словам, цена топлива из ЕС ниже, по сравнению с ценой на газ из России.

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При этом Яценюк отметил, что если российскиймонополист «Газпром» согласится на установление рыночного механизма определения цены на топливо, то Украина будет покупать газ в России.

«Если у нас будет рыночный механизм цены – мы будем платить и покупать газ. Но мы не готовы субсидировать «Газпром», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Польша, Словакия и Венгрия являются ключевыми поставщиками реверсного газа в Украину.

Украина рассчитывает получить по реверсным схемам в период с октября 2014 года по март 2015 года порядка 5,9 млрд кубометров газа.