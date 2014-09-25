Россия вновь сократила поставки газа в Словакию
02:24, 25 сентября 2014Энергетика
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Словакия продолжает недополучать российский газ.
Россия вновь сократила поставки газа в Словакию / kievvlast.com.ua
Об этом заявил официальный представитель компании Slovensky plynarensky priemysel Петер Беднар, сообщает РИА Новости.
"Компания SPP зафиксировала в среду, 24 сентября, снижение поставок российского газа на уровне около 10%", - сказал Беднар.
По его словам, в предыдущие два дня недопоставка газа составляла около 20%.
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Компания SPP просит своих заказчиков не волноваться - подземные хранилища газа компании заполнены практически на 100%. В них закачано около 1,5 миллиарда кубометров газа, которого хватит, чтобы покрыть потребление примерно на пять месяцев.
Ранее сообщалось, что "Газпром" сократил поставки газа в Словакию на 25%.
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