Цены на нефть после достижения 26-месячного минимума продолжают снижаться

На мировых торгах в четверг, 25 сентября, цены на нефть Brent продолжают снижаться после падения до 26-месячного минимума в среду на фоне избытка предложения, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на $0,19 до $96,76 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,13 до $92,67 за баррель. В ходе торгов в среду Brent подешевела до $95,60 - минимального уровня с июля 2012 года.

США начали бомбить НПЗ на востоке Сирии, захваченные Исламским государством, чтобы лишить исламистов важного источника дохода. Однако рынок не видит в ситуации на Ближнем Востоке риска для снабжения нефтяного рынка.

Читайте такжеБюджет России все больше зависит от нефти - Всемирный банкЭксперты считают, что цена Brent может приблизиться к $90 за баррель, и только тогда ОПЕК предпримет какие-то конкретные действия для сокращения поставок и поддержания ценового уровня.

На прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри сказал, что организация может снизить квоту на добычу, но на этой неделе министр нефтяной промышленности ОАЭ Мохаммед аль-Мазруи сказал, что такое решение не может быть принято до совещания ОПЕК в ноябре. Многие страны картеля расчитывают свой бюджет с учетом цены нефти не ниже 100 долл./барр.

Саудовская Аравия, крупнейший в ОПЕК производитель нефти и крупнейший в мире экспортер, в августе снизила добычу до 9,597 миллиона баррелей в сутки с 10 миллионов в июле, но повысила экспорт до 9,688 миллиона баррелей в сутки.

Читайте такжеБюджет России на 2015 год будет трещать по швам, если цена нефти упадет ниже $96Ливия повысила добычу до 900.000 баррелей в сутки с 800.000 в начале недели, наращивая производство на крупном месторождении эль-Шарара.

Запасы нефти в США снизились на 4,3 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе роста на 400.000 баррелей. Снижение запасов говорит о том, что США меньше зависят от импорта нефти.