Европа готовится заменить российский газ иранским - СМИ

Кризис в отношениях России и Запада, обвиняющего Кремль в поддержке сепаратистов в Украине, может вызвать рокировку Москвы и Тегерана как поставщиков газа и объектов санкций уже в скором будущем.

Европейских чиновников не останавливают две основные проблемы - сохраняющиеся санкции против Ирана и недостаточно развитая газопроводная инфраструктура, сказал Reuters источник в Еврокомиссии, участвующий в разработке энергетической политики ЕС.

"Иран входит в число наших главных приоритетов как одна из среднесрочных мер, которые помогут нам снизить зависимость от российских поставок газа. Иранский газ может легко поступать в Европу, и наметилось явное политическое сближение между Тегераном и Западом", - сказал источник.

Иран, имеющий вторые по объему запасы газа в мире после России, может стать альтернативным поставщиком в случае успешных переговоров о его ядерной программе.

"Высокий потенциал добычи газа, идущие в энергетической отрасли реформы и продолжающаяся нормализация отношений с Западом делают Иран реальной альтернативой России", - говорится в документе, подготовленном для внешнеполитического руководства Евросоюза после аннексии Россией Крыма.

В документе отмечается, что Иран не сможет стать поставщиком газа в ближайшее время из-за наложенных на него санкций и потребности в развитии инфраструктуры. При этом руководство страны также готово к экспорту газа.

"Иран может стать надежным энергетическим центром для Европы", - сказал, согласно сообщениям, президент Ирана Хасан Рухани президенту Австрии Хайнцу Фишеру.

"Иран пытается позиционировать себя в Европе как замену поставкам российского газа. Он ведет очень сложную игру, одновременно обсуждая с Россией сотрудничество для облегчения санкций, а с Европой - замену российского газа собственным. Учитывая нынешнюю политическую стратегию России, а именно конфронтацию с Европой, мне кажется, у ЕС нет другого выбора кроме поиска новых поставщиков газа", - сказал независимый аналитик нефтегазового рынка в Дубае Амир Ханджани.

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Санкции с Ирана, скорее всего, будут сняты еще не скоро: дипломаты не рассчитывают на окончательное решение вопроса о ядерной программе Ирана к крайнему сроку 24 ноября. Аналитики отмечают, что Иран уже потерял выгодный азиатский рынок сжиженного природного газа, который занял Катар, и теперь ему остается надеяться на Европу.

"Иран очень сильно заинтересован в поставках газа в Европу. Часть иранской экономической и политической элиты и западные компании готовятся к окончанию санкций", - сказал руководитель исследований энергетического рынка Королевского колледжа в Лондоне Фрэнк Умбах.

Госдепартамент США не прокомментировал этот вопрос.

Кратчайший путь иранского газа в Европу пролегает через Турцию, уже покупающую иранское топливо, но пропускная способность действующего газопровода Тебриз-Анкара недостаточна для прокачки больших объемов. Иран долгое время продвигает идею специализированного Персидского газопровода, который связал бы крупное месторождение Южный Парс с Европой.

"Это чрезвычайно амбициозный проект. Если он будет осуществлен хотя бы наполовину, это будет крупным достижением как для Европы, так и Ирана", - сказал Ханджани.

Европейские инвесторы и Еврокомиссия предпочли бы получать газ не напрямую из Ирана, а с территории Турции, что было бы дешевле и проще с политической точки зрения.

Французская Total и итальянская Eni в прошлом проявляли интерес к разработке Южного Парса, где запасы оцениваются в 50 триллионов кубометров, что соответствует объему потребления в Европе за 100 лет. Согласно независимым расчетам, если бы санкции были сняты в ближайшее время и в Иран потекли бы инвестиции, он смог бы отправлять в Турцию и Европу 10-20 миллиардов кубометров в год к началу 2020-х годов.