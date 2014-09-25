«Газпром» зарегистрировал «дочку» для торговли на бирже

"Газпром" зарегистрировал дочернюю структуру, которая будет заниматься поставкой газа по итогам биржевых торгов газом, сообщил журналистам начальник управления распределения газа и топливных режимов ОАО "Газпром" Геннадий Сухов, передает Прайм.

По его словам, компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге под названием "Газпром межрегионгаз поставка" и должна обеспечить взаимодействие между биржей и газотранспортной системой "Газпрома".

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В "Газпром межрегионгаз" подтвердили создание дочернего предприятия, которое будет заниматься организацией транспортировки газа, приобретенного на торгах. "Компания создана, но пока не приступила к работе", - добавили в "Газпром межрегионгазе".

Первые биржевые торги природным газом в РФ должны состоятся 24 октября текущего года.