Российский «Лукойл» из-за санкций просит помощи у властей

Об этом журналистам сказал заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Лукойл» обращается за поддержкой в части доступа к нераспределенному фонду месторождений углеводородов", - сказал он.

Как отметил Молодцов, сейчас прорабатывается набор необходимых инструментов для поддержки нефтяных компаний в условиях западных санкций, в том числе с точки зрения преференций по действующим месторождениям.

"В ситуации, когда компании подпали под санкции, они могут обратиться к государству за поддержкой, если такая потребуется. Некоторые уже вышли на правительство с просьбой оказать поддержку, некоторые, возможно, выйдут. Минэнерго совместно с Минприроды, Минэкономразвития и Минфином в данный момент прорабатывают набор необходимых инструментов, в том числе с точки зрения преференций по действующим месторождениям", - сказал замминистра.

Нераспределенный фонд - участки недр, месторождения, участки, залежи, пласты, на которые не выданы лицензии на разведку и добычу или геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых.

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Как сообщал УНИАН, 5 российских энергетических компаний - "Газпром", "Газпром нефть", " Лукойл", " Сургутнефтегаз", " Роснефть" – попали под санкции США.

Также, французская нефтегазовая корпорация Total приостанавливает сотрудничество с российской компанией "Лукойл" по совместной разработке месторождений в Западной Сибири из-за санкций Запада.