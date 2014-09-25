«Роснефть» из-за санкций может потерять сделку с Morgan Stanley

Российская государственная «Роснефть» может отказаться от приобретения нефтетрейдингового подразделения банка Morgan Stanley, потому что санкции Запада фактически лишают ее возможности финансировать его повседневную деятельность, сообщили три источника, близких к «Роснефти».

По их словам, вероятность сделки оценивается от "возможной" до "очень низкой".

В самой компании информацию о возможном отказе от сделки с Morgan Stanley подтвердить отказались.

"Работа над сделкой продолжается", - сказал Рейтер представитель «Роснефти».

Подразделение, которое намеревается приобрести «Роснефть», занимается продажей реальной нефти, а не финансовых инструментов, привязанных к цене сырья. США хотят, чтобы Morgan Stanley продал этот бизнес, так как считают его слишком рискованным для крупного банка: любые непредвиденные события, например разлив нефти из танкера, могут стоить трейдеру миллиарды долларов.

Представитель Morgan Stanley отказался от комментария, а финансовый директор банка Руфь Порат сказала в июле, что сделка должна совершиться в этом году.

«Роснефть» договорилась о покупке нефтетрейдингового бизнеса Morgan Stanley в декабре прошлого года, но в этом году США и Евросоюз ввели против нескольких российских госкомпаний, включая «Роснефть», санкции, в частности ограничивающие им доступ на международный рынок капитала. У «Роснефти» достаточно собственных средств для покупки этого подразделения, которое источники оценивают в $300-400 миллионов, но его повседневная деятельность требует многомиллиардных банковских кредитов.

Точный размер кредитных линий Morgan Stanley неизвестен, но каждый из таких крупных трейдеров как Vitol, Mercuria и Trafigura пользуется кредитными линиями на $30-40 миллиардов в десятках банков.

"Сделка просто не может состояться. Найти $300 миллионов на покупку компании не проблема, деньги у «Роснефти» есть. Но она не сможет вести этот бизнес", - сказал источник в России, непосредственно знакомый с ситуацией.

По мнению другого источника, в случае завершения сделки новое торговое подразделение «Роснефти» столкнется с острым дефицитом финансовых ресурсов.

"Финансирования под такую деятельность никакого не будет. Разрешено (предоставлять финансирование) только на 30 дней, но и на 30 дней никто не будет давать действуя по принципу 'как бы чего не вышло'", - сказал он, подчеркнув, что торговый бизнес Morgan Stanley требует постоянно открытых кредитных линий на миллиарды долларов.

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Есть и еще одно препятствие: покупка должна быть утверждена Комитетом по иностранным инвестициям США, который рассматривает слияния и поглощения, способные повлиять на государственную безопасность. Комитет запросил у обеих сторон дополнительную информацию, что, по словам юристов, является обычной практикой в подобных случаях.

"Американские бюрократы просто запросили дополнительную информацию. Мы по-прежнему в игре", - сказал источник в «Роснефти».

Но источник в одном западном банке, работающий с «Роснефтью», отметил, что даже если ей разрешат приобрести этот актив американского банка, действующие санкции значительно ограничат возможности «Роснефти» по работе с ним.