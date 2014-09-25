«Роснефть» из-за санкций может потерять сделку с Morgan Stanley
Вероятность сделки оценивается от "возможной" до "очень низкой"
Российская государственная «Роснефть» может отказаться от приобретения нефтетрейдингового подразделения банка Morgan Stanley, потому что санкции Запада фактически лишают ее возможности финансировать его повседневную деятельность, сообщили три источника, близких к «Роснефти».
По их словам, вероятность сделки оценивается от "возможной" до "очень низкой".
В самой компании информацию о возможном отказе от сделки с Morgan Stanley подтвердить отказались.
"Работа над сделкой продолжается", - сказал Рейтер представитель «Роснефти».
Подразделение, которое намеревается приобрести «Роснефть», занимается продажей реальной нефти, а не финансовых инструментов, привязанных к цене сырья. США хотят, чтобы Morgan Stanley продал этот бизнес, так как считают его слишком рискованным для крупного банка: любые непредвиденные события, например разлив нефти из танкера, могут стоить трейдеру миллиарды долларов.
Представитель Morgan Stanley отказался от комментария, а финансовый директор банка Руфь Порат сказала в июле, что сделка должна совершиться в этом году.
«Роснефть» договорилась о покупке нефтетрейдингового бизнеса Morgan Stanley в декабре прошлого года, но в этом году США и Евросоюз ввели против нескольких российских госкомпаний, включая «Роснефть», санкции, в частности ограничивающие им доступ на международный рынок капитала. У «Роснефти» достаточно собственных средств для покупки этого подразделения, которое источники оценивают в $300-400 миллионов, но его повседневная деятельность требует многомиллиардных банковских кредитов.
Точный размер кредитных линий Morgan Stanley неизвестен, но каждый из таких крупных трейдеров как Vitol, Mercuria и Trafigura пользуется кредитными линиями на $30-40 миллиардов в десятках банков.
"Сделка просто не может состояться. Найти $300 миллионов на покупку компании не проблема, деньги у «Роснефти» есть. Но она не сможет вести этот бизнес", - сказал источник в России, непосредственно знакомый с ситуацией.
По мнению другого источника, в случае завершения сделки новое торговое подразделение «Роснефти» столкнется с острым дефицитом финансовых ресурсов.
"Финансирования под такую деятельность никакого не будет. Разрешено (предоставлять финансирование) только на 30 дней, но и на 30 дней никто не будет давать действуя по принципу 'как бы чего не вышло'", - сказал он, подчеркнув, что торговый бизнес Morgan Stanley требует постоянно открытых кредитных линий на миллиарды долларов.
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Есть и еще одно препятствие: покупка должна быть утверждена Комитетом по иностранным инвестициям США, который рассматривает слияния и поглощения, способные повлиять на государственную безопасность. Комитет запросил у обеих сторон дополнительную информацию, что, по словам юристов, является обычной практикой в подобных случаях.
"Американские бюрократы просто запросили дополнительную информацию. Мы по-прежнему в игре", - сказал источник в «Роснефти».
Но источник в одном западном банке, работающий с «Роснефтью», отметил, что даже если ей разрешат приобрести этот актив американского банка, действующие санкции значительно ограничат возможности «Роснефти» по работе с ним.