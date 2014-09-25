«Энергоатом» хочет перерабатывать ядерное топливо на мощностях французской Areva

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, изучает возможность переработки отработавшего ядерного топлива отечественных АЭС на мощностях французской компании Areva.

Об этом УНИАН рассказала исполнительный директор «Энергоатома» Наталия Шумкова на Энергетическом форуме в Киеве.

«Сейчас с компанией Areva мы находимся в состоянии контрактных отношений. Мы выполняем концептуальные исследования возможности переработки нашего отработавшего топлива, прежде всего компании Westinghouse, а также компании ТВЭЛ, на мощностях завода La Hague (Шербур, Франция - УНИАН)», – сказала Шумкова.

По ее словам, вопрос переработки требует изучения, поскольку на этот завод топливо конфигурации, используемой на украинских реакторах, не направлялось.

Эту информацию УНИАН подтвердил присутствующий на форуме представитель компании Areva в Украине Сергей Королев, сообщив, что компания проводит исследования по проверке технической возможности переработки отработавшего ядерного топлива с украинских АЭС.

«Мы почти уверены, что это возможно, то есть у нас завод построен таким образом, что он допускает возможность переработки разного топлива», - сказал Королев, добавив, что исследование поможет это подтвердить.

Кроме того он отметил, что La Hague - один из самых современных и мощных заводов по переработке ядерного топлива в мире, куда направляется топливо из разных стран.

В то же время Шумкова сообщила, что результаты исследования ожидается получить до апреля 2015 года.

«Мы надеемся, что к концу 1-го квартала 2015 года мы получим окончательный ответ», - сказала исполнительный директор «Энергоатома».

По ее словам, в случае получения положительного ответа «Энергоатом» сможет заключить контракт на переработку отработавшего ядерного топлива с компанией Areva.

При этом Шумкова подчеркнула, что в скором времени должно начаться строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), куда планируется направлять топливо с трех украинских АЭС, а возможность переработки топлива во Франции рассматривается как альтернативный вариант.

«Мы диверсифицируем риски и квалифицируем альтернативного поставщика такой услуги, чтобы мы точно знали, что если возникнут какие-то непреодолимые обстоятельства, мы сможем воспользоваться услугами компании Areva», - сказала она, добавив, что о контракте на вывоз и переработку топлива пока речь не идет.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2015 году начать строительство ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне отчуждения, что в будущем позволит хранить в Украине все использованное ядерное топливо, тогда как сейчас его часть за деньги временно хранится в России.

По словам президента «Энергоатома» Юрия Недашковского, Украина платит России не менее 200 млн долл. в год за временное хранение отработавшего ядерного топлива. Ожидается, что в ЦХОЯТ будет отгружаться использованное ядерное топливо с Южно-Украинской, Ривненской и Хмельницкой атомных станций, тогда как Запорожская АЭС имеет собственное хранилище.

Проектные работы по пусковому комплексу должны быть завершены к концу 2017 года. Основным исполнителем работ выбрана американская компания Holtec, а предположительный объем финансирования работ составит 3,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

AREVA S.A. — французская компания, занимающаяся разработкой и производством оборудования для атомной энергетики и производства электроэнергии из альтернативных источников. Единственная компания, представленная во всех видах деятельности, связанной с производством ядерной энергии. Штаб-квартира компании находится в Курбевуа, Париж.