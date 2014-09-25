Норвегия может увеличить добычу газа, чтобы помочь ЕС уменьшить зависимость от "Газпрома"

Если ситуация с импортом российского газа в ЕС усугубится, Норвегия может несколько увеличить его добычу и поставки европейским партнерам.

Об этом заявил министр энергетики Норвегии Торд Лиэн на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по энергетике Гюнтером Еттинґером в Брюсселе, передает Радио Свобода.

«Правительство Норвегии не торгует газом на европейском или каком-то другом рынке. Но, конечно, если ситуация осложнится, цена скорее всего вырастет и газовые операторы на континентальном шельфе будут делать все, что они могут для помощи своим друзьям в Европе, увеличение добычи и поставки больших объемов топлива», - отметил Торд Лиэн.

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По словам еврокомиссара Гюнтера Эттингера, пока Европа на 66% зависима от импорта газа, больше половины из которого - российский.

«28 стран ЕС ежегодно потребляют 450 миллиардов кубов газа в год. Треть этого газа добывается в ЕС - в Великобритании, Нидерландах, Германии и Румынии. Две трети - импортируется. Крупнейший наш партнер по импорту газа - это «Газпром», у которого мы покупаем 130 миллиардов ежегодно. Второй партнер, у которого мы берем от 105 до 110 миллиардов - Statoil (норвежская нефтегазовая компания)», - говорит Эттингер.

Во время визита в Киев 23 сентября Гюнтер Эттингер заявил, что Евросоюз будет пытаться до последнего не применять санкций против России в сфере поставок газа, чтобы не подвергать риску энергетическую безопасность стран европейского региона этой зимой.

26 сентября в Берлине должна состояться трехсторонняя встреча в формате Россия, Украина, Европейская комиссия. Стороны попытаются договориться о цене на газ для Украины.

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Россия установила для Украины одну из самых высоких цен на газ - почти 500 долларов за тысячу кубометров. Дороже газ покупает только Франция, которая платит 550 долларов за тысячу кубометров.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, уменьшив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

НАК «Нафтогаз Украины» подал иск относительно цены газа на российскую компанию «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме.