Норвегия может увеличить добычу газа, чтобы помочь ЕС уменьшить зависимость от "Газпрома"
Министр энергетики Норвегии подчеркнул, что если ситуация осложнится, газовые операторы на континентальном шельфе будут делать все, что они могут для помощи своим друзьям в Европе.
Если ситуация с импортом российского газа в ЕС усугубится, Норвегия может несколько увеличить его добычу и поставки европейским партнерам.
Об этом заявил министр энергетики Норвегии Торд Лиэн на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по энергетике Гюнтером Еттинґером в Брюсселе, передает Радио Свобода.
«Правительство Норвегии не торгует газом на европейском или каком-то другом рынке. Но, конечно, если ситуация осложнится, цена скорее всего вырастет и газовые операторы на континентальном шельфе будут делать все, что они могут для помощи своим друзьям в Европе, увеличение добычи и поставки больших объемов топлива», - отметил Торд Лиэн.
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По словам еврокомиссара Гюнтера Эттингера, пока Европа на 66% зависима от импорта газа, больше половины из которого - российский.
«28 стран ЕС ежегодно потребляют 450 миллиардов кубов газа в год. Треть этого газа добывается в ЕС - в Великобритании, Нидерландах, Германии и Румынии. Две трети - импортируется. Крупнейший наш партнер по импорту газа - это «Газпром», у которого мы покупаем 130 миллиардов ежегодно. Второй партнер, у которого мы берем от 105 до 110 миллиардов - Statoil (норвежская нефтегазовая компания)», - говорит Эттингер.
Во время визита в Киев 23 сентября Гюнтер Эттингер заявил, что Евросоюз будет пытаться до последнего не применять санкций против России в сфере поставок газа, чтобы не подвергать риску энергетическую безопасность стран европейского региона этой зимой.
26 сентября в Берлине должна состояться трехсторонняя встреча в формате Россия, Украина, Европейская комиссия. Стороны попытаются договориться о цене на газ для Украины.
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Россия установила для Украины одну из самых высоких цен на газ - почти 500 долларов за тысячу кубометров. Дороже газ покупает только Франция, которая платит 550 долларов за тысячу кубометров.
«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, уменьшив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.
НАК «Нафтогаз Украины» подал иск относительно цены газа на российскую компанию «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме.