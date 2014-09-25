Венгрия без объяснения причин приостановила реверс в Укрраину - СМИ

Об этом сообщает ZN.UA со сылкой на источники.

В качестве причины прекращения поставок газа венгерский оператор называет "технические причины".

С начала сентября на сегодняшний день через венгерское направление в Украину было направлено около 86 миллионов кубометров газа. Продавцы - европейские компании. Газ предназначался и был направлен Одесскому припортовому заводу и НАК "Нафтогаз Украина" поровну.

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Завтра в Берлине планируется трехсторонняя встреча Украина-ЕС-Россия по газовым вопросам.

Стоит отметить, что по не подтвержденной пока информации, вчера председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер общался с венгерской стороной по газовым вопросам.

Кроме того, 22 сентября в Будапеште состоялась рабочая встреча Миллера и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

На переговорах обсуждались вопросы надежности и стабильности поставок газа в предстоящий зимний период. Отдельной темой на встрече стала реализация проекта "Южный поток".

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Проектировщик венгерского участка "Южного потока" в направлении Баумгартена должен быть выбран до конца октября, сейчас в Венгрии идет конкурс на выбор подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по маршруту венгерского участка "Южного потока" в направлении австрийского Баумгартена. Выбор проектировщика планируется завершить до конца октября 2014 года. Первый газ по газопроводу Венгрия получит в начале 2017 года.

Ранее сообщалось, что "Газпром", используя свои прямые и косвенные инструменты давления, искусственно поднял цены на газ для Венгрии, что автоматически сделало невыгодным для Украины использование маршрута получения газа через Венгрию.