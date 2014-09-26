Венгрия под давлением России прекратила реверс газа в Украину

Венгрия остановила транспортировку газа в Украину реверсном режиме после переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом», говорится в пресс-релизе Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», текстом которого располагает УНИАН.

«25 сентября 2014 года Венгрия остановила транспортировку газа в Украину. В 17:55 по киевскому времени украинский оператор газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» получила по электронной почте от венгерского оператора ГТС компании FGSZ сообщение о прекращении подачи газа с 19:00 по техническим причинам "до дальнейшего уведомления", - говорится в пресс-релизе «Нафтогаза».

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Как отмечается, остановка произошла через несколько дней после визита представителей «Газпрома» в Венгрию и за несколько часов до запланированного на сегодня, 26 сентября, очередного раунда трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-Россия-ЕС.

По информации «Нафтогаза», остановка поставок газа была неожиданной и непонятной. «Между «Укртрансгазом» и FGSZ действует контракт, регулирующий поток газа между Украиной и Венгрией в обоих направлениях. Оба оператора не имеют стандартного договора соединения (interconnection agreement), хотя «Укртрансгаз» неоднократно просил подписать такой договор в соответствии с требованиями Энергетического сообщества, – подчеркивается в пресс-релизе компании. - «Нафтогаз» имеет контракт с частными компаниями Западной Европы на поставку газа в Украину через Венгрию. В четверг днем FGSZ прекратила предоставление транзитных мощностей этим компаниям и, соответственно, поток газа из Венгрии в Украину остановился. Объемы транзита газа из Украины в Венгрию на данный момент остаются без изменений».

Как подчеркнули в НАК, венгерский оператор не смог предоставить никакой дополнительной информации о причинах и продолжительности перерыва ни «Укртрансгазу», ни «Нафтогазу». Кроме того, западноевропейские поставщики газа также не получили от FGSZ приемлемого объяснения данной ситуации.

«Нафтогаз» надеется, что неожиданное прекращение поставок газа не повлияет на стабильность работы системы и подтверждает свою надежность как партнера. «Нафтогаз» глубоко сожалеет о решении FGSZ и призывает своих венгерских партнеров соблюдать их контрактные обязательства и законодательство ЕС, - говорится в корпоративном релизе НАК. – «Нафтогаз» призывает ЕС принять коллективное решение по обеспечению энергетической безопасности Европы и выполнению внутренних правил ЕС.

Ни страны ЕС, ни Украина не должны находиться под политическим давлением путем энергетического шантажа».

В «Нафтогазе» надеются, что внезапная остановка поставок газа не будет иметь никаких неожиданных последствий для стабильности украинской транзитной системы. «Нафтогаз обязуется быть надежным партнером и важным транзитным узлом для транспортировки российского газа в страны ЕС. Со своей стороны, «Нафтогаз» ожидает, что его европейские партнеры и соседи будут выполнять свои контрактные обязательства, а также законодательство ЕС», - резюмировали в украинской компании.

Как сообщал УНИАН, 22-23 сентября в Украине проходило 12-е заседание Совета министров Энергетического сообщества при участии вице-президента Еврокомиссии Гюнтера Эттингера и премьер-министра Украины Арсения Яценюка. В ходе переговоров стороны пришли к мнению, что Украина и ЕС должны вырабатывать совместную политику на газовом рынке, добиваясь независимости от источников поставок газа, а также с целью недопущения использования газа, как оружия политического и экономического давления на правительства стран ЕС и Украины.

Газовые переговоры, посвященные организации поставок топлива в Украину и урегулированию ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились безрезультатно.

Как подчеркнул Яценюк, все предложенные компромиссы были сознательно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, тогда как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.

23 сентября, в Кабмине сообщили, что Украина и Европейская комиссия согласовали свои позиции по запланированному на 26 сентября очередному раунду газовых переговоров в формате Украина - ЕС - Россия. Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи Яценюка с вице-президентом Европейской комиссии Гюнтером Эттингером.