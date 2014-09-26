Россия угрожает Европе перебоями с поставками газа, если не прекратится реверс в Украину

Министр энергетики России Александр Новак не исключил перебоев с поставками российского газа в Европу при реверсе топлива в Украину. Об этом глава ведомства заявил в интервью Handelsblatt, передает «Газета.Ru».

По словам Новака, подписанные Москвой с партнерами из ЕС газовые контракты не предусматривают реэкспорта. Как отметил министр, если члены Евросоюза продолжат продавать российский газ Украине, то не исключены перебои с газовыми поставками.

Читайте такжеЕвропа готовится заменить российский газ иранским - СМИНовак выразил надежду, что европейские партнеры России будут соблюдать достигнутые договоренности. «Лишь это может обеспечить бесперебойные поставки потребителям в Европе», – подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября венгерский оператор газотранспортной системы сообщил украинскому оператору ПАО "Укртрансгаз" о том, что с 19:00 по киевскому времени прекращает подачу реверсного газа в Украину на неопределенный срок. Перед этим - 22 сентября в Будапеште состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Газпром" с начала сентября на фоне конфликта с Украиной снизил поставки газа в ряд европейских стран - Словакию, Австрию, Румынию, Польшу.

26 сентября в Берлине запланирована трехсторонняя встреча по газовым вопросам с участием России, Украины и Евросоюза. Европейская комиссия подготовила промежуточное предложение для России по установлению справедливой рыночной цены на газ для Украины.