На мировых торгах в пятницу, 25 сентября, цены на нефть Brent держатся у отметки $97 за баррель на фоне большого объема поставок, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подорожали на $0,03 до $97,03 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,04 до $92,57 за баррель. В ходе торгов в среду Brent подешевела до $95,60 - минимального уровня с июля 2012 года.

Франция присоединилась к коалиции стран во главе с США, которые бомбят позиции Исламского государства в Ираке и Сирии, то же планирует сделать Великобритания. Однако инвесторы не ожидают перебоев в снабжении рынка нефти на фоне роста добычи в Ливии при вялом спросе в Европе и Китае.

Читайте такжеРоссия готовит стрессовый сценарий для экономики из-за обвала цен на нефтьКак отмечают эксперты, экономика многих стран мира сейчас находится в плохой форме, и если ее состояние не улучшится, а похоже, что так и будет, то цены должны еще сильнее снизиться.