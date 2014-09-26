Кремль решил отобрать у миллиардера Евтушенкова "Башнефть"

Генпрокуратура РФ подала иск в суд о возврате государству акций "Башнефти" принадлежащих АФК "Система" сообщила в пятницу официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева, передает Прайм.

Она пояснила, что в ходе проведенной проверки Генеральной прокуратурой выявлены существенные нарушения законодательства при отчуждении предприятий ТЭК в Республике Башкортостан.

"Учитывая, что распоряжение названными имущественными комплексами произведено в нарушение процедуры приватизации государственной собственности, помимо воли Российской Федерации, в целях защиты интересов государства Генеральной прокуратурой в Арбитражный суд Москвы предъявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения и принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на акции ОАО "АНК "Башнефть", - сказала Гриднева.

Она подчеркнула, что "Арбитражным судом Москвы удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры, приняты обеспечительные меры и наложен арест на акции ОАО "АНК Башнефть", принадлежащие ОАО АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест".

По данным на 14 мая 2014 года, доля АФК "Система" в акционерном капитале "Башнефти" составляет 63,16%, ЗАО "Система-Инвест" - 10,67%, на балансе "Башнефти" - 6,11%, остальные - в свободном обращении.

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Как сообщал УНИАН, в России был взят под домашний арест председатель совета директоров ОАО АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Арест миллиардера связан с " уголовным делом по факту хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Республики Башкортостан, и их легализации".

Справка. ОАО АФК «Система» - российская финансово-промышленная группа, которой, в частности, принадлежит контрольный пакет акций сотового оператора МТС.

Председатель совета директоров "Системы" Владимир Евтушенков стабильно входит в топ-20 самых богатых бизнесменов России. По оценке местного Forbes, его состояние составляет 9 миллиардов долларов.