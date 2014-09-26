Венгрия объяснила, почему прекратила поставки газа в Украину

Оператор газотранспортной системы Венгрии компания FGSZ Ltd объяснила прекращение поставок газа в Украину на неопределенный срок повышенным спросом на «голубое топливо» на внутреннем рынке страны.

Согласно сообщению компании, газопровод, по которому поставлялся энергоресурс в Украину, был переориентирован на внутренний рынок Венгрии.

Как сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза», Венгрия остановила транспортировку газа в Украину с вечера 25 сентября после переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом».

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Справка УНИАН. Украина, после прекращения «Газпромом» продажи «Нафтогазу» российского газа, имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.

Среднесуточные объемы поставок газа из Словакии составляют 26 млн кубометров при максимальных 27 млн куб. м, из Венгрии – 3-4 млн кубометров при максимальных 16 млн куб. м в сутки, из Польши – 5 млн кубометров, что является максимально возможным объемом суточной прокачки.