Поставки газа в Украину через Словакию достигли максимума с начала сентября

Поставки газа в Украину из Европейского Союза через газотранспортную систему Словакии на этой неделе достигли своих максимальных суточных значений со времени начала этих поставок с сентября текущего года.

Об этом свидетельствуют данные оператора словацкой газотранспортной системы компании Eustream, которыми располагает УНИАН.

Согласно предварительным данным, вчера, 25 сентября, в Украину было прокачано 26,9 млн кубометров газа, что на 0,1 млн кубометров больше, чем днем ранее, и всего на 0,05 млн кубометров меньше максимума текущего месяца, достигнутого в понедельник, 22 сентября.

На этой неделе ежесуточно Украина получала через Словакию от 26,8 до 26,95 млн кубометров газа, в то время как ранее с начала месяца поставки составляли от 22 до 26,4 млн кубометров при максимальных технических возможностях в 27 млн кубометров.

Сегодня планируется прокачать 26,4 млн кубометров. План на вчерашний день составлял такое же количество, но реально, по предварительным данным, было прокачано больше газа.

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Как сообщал УНИАН, оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ сообщил, что с вечера вчерашнего дня прекратил поставки газа в Украину, объяснив свое решение тем, что был вынужден перенаправить поставки топлива на внутренний рынок в связи с возросшим спросом на газ.

"Нафтогаз Украины" назвал решение венгерской компании "неожиданным и непонятным", отметив, что оно было принято после встречи руководства "Газпрома" с венгерскими властями в начале этой недели.

Ранее в сентябре британская Financial Times написала, что российский "Газпром" планирует сократить поставки газа в страны ЕС для того, чтобы заблокировать реверс газа из Европы в Украину, которой он полностью перестал поставлять газ в июне текущего года. После этого о сокращениях поставок российского газа сообщили компании из Польши, Словакии, Румынии, Австрии и Германии.

Словакия имеет наибольшие возможности по поставкам газа в Украину из ЕС, но эта страна также больше всех из 28 государств европейского объединения зависит от поставок российского газа: 98% этого топлива она получает из РФ.

Технические возможности позволяют прокачивать через Венгрию максимум 16 млн кубометров газа в сутки, а через Польшу - 5 млн куб. м.

Аналитики компании Morgan Stanley ранее в этом месяце писали, что Украина сможет обойтись без поставок российского газа в отопительный сезон 2014/2015 гг. при условии сохранения реверса из ЕС.