Россия прогнозирует снижение цены газа для Европы к 2017 году почти на 16%

Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение цен на газ в Европе по долгосрочным контрактам на 15,6% - с $349 в 2014 году до $302 за 1 тыс. кубометров в 2017 году, передает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеРоссия готовит стрессовый сценарий для экономики из-за обвала цен на нефтьОценки приведены в уточненном прогнозе социально-экономического развития России на 2015-2017 годы.

Доля России в мировом производстве газа сократится за эти годы с 19,2% до 19%.

Читайте такжеРоссия угрожает Европе перебоями с поставками газа, если не прекратится реверс в Украину

Напомним, 26 сентября в Берлине состоится трехсторонняя встреча ЕС-Украина-Россия по вопросу справедливой цены газа для Украины.

Европейские покупатели российского газа согласно условиям долгосрочных контрактов раз в два года имеют право обращаться с просьбой о корректировке цены в зависимости от рыночных условий.

«Газпром» с 2012 года ежегодно снижает контрактную цену на газ европейских потребителей в среднем на 10%-15% в виду конъюнктуры рынка.