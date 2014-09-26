В Берлине проходит очередной раунд газовых переговоров Украина-ЕС-Россия

В Берлине проходят газовые переговоры между Украиной, Россией и Европейской комиссией с целью решения спорных вопросов.

Как сообщила в пятницу в Брюсселе представитель Европейской комиссии Пиа Аренкильде Хансен, переговоры начались в 10.00 с участием вице-президента Европейской комиссии по газовым вопросам Гюнтера Эттингера, министров энергетики Украины Юрия Продана и России Александра Новака. По результатам переговоров состоится пресс-конференция.

Как сообщает «Немецкая волна», ожидается и участие руководителя «Газпрома» Алексея Миллера. Информагентство dpa напоминает, что главным камнем преткновения остаются требования российской стороны относительно погашения Киевом многомиллиардного долга перед «Газпромом».

Неопределенной остается и будущая цена на газ, ведь Россия отказывает Киеву в пересмотре цен по старым контрактам. Украина фактически не получает российского газа еще с июня, когда «Газпромом» ввел для Киева схему предоплаты. С тех пор стороны уже несколько месяцев безуспешно ведут переговоры о разрешении газового конфликта. В последние недели в Брюсселе выражали надежду достичь хотя бы временного компромисса между сторонами с учетом приближения зимнего периода. В частности, быстрее договориться между собой стороны призвала канцлер Германии Ангела Меркель. "Время уже не терпит", - отметила Меркель на фоне приближения зимы.

Гюнтер Эттингер, в свою очередь, находясь на этой неделе с визитом в Киеве, заявил, что Еврокомиссия подготовила собственные предложения сторон, которые и должны быть обсуждены на встрече в Берлине. Он не стал уточнять подробности предложений, но отметил, что в ЕС хотели бы, чтобы стороны "пришли к промежуточному решению, получив поставки газа от России по справедливой рыночной цене" и промежуточной внутри ЕС и за его пределами".

Ранее сообщалось, что ЕС готовится к возможному ухудшению ситуации в газовом конфликте между Россией и Украиной. В конце августа еврокомиссар по вопросам энергетики сообщил, что "Брюссель продумает стратегию действий на худший случай".

Судя из предыдущих раундов, переговоры в Берлине легкими быть не обещают, а перед их началом ни одна из сторон не высказывала даже осторожного оптимизма относительно возможных результатов. Даже больше: премьер-министр Украины Арсений Яценюк обвинил Россию в попытках "заморозить Украину" зимой, используя газ как оружие. "Они хотят, чтобы мы замерзли. Кроме военного нападения, кроме военной операции, они имеют еще один козырь - это энергетика", - цитирует его слова информагентство Reuters.

Между тем, газовый спор России - важного поставщика и Украины - важного транзитера - угрожает и стабильности поставок газа в страны ЕС. Немецкое правительство уверяет, что запасов газа в газохранилищах должно хватать на несколько месяцев вперед, даже в случае перебоев с поставками. Сейчас газохранилища в ФРГ заполнены на 93 процента, сообщает dpa.

Впрочем, в других европейских странах ситуация неоднозначная, ведь в ряде государств ЕС зависимость от российского газа достигает ста процентов, а резервные запасы не столь высоки. Соседние же с Украиной Словакия, Польша и Венгрия раньше начали реверсные поставки газа в Украину. Москва неоднократно выражала свое недовольство этим, а министр энергетики России Александр Новак пригрозил прекратить поставки газа в Европу в случае продолжения реверсных поставок в Украину. На сокращение поставок из России ранее уже жаловалась Словакия, Австрия, Германия и другие страны.

Накануне стало известно о том, что Венгрия прекратила реверсные поставки газа в Украину. Венгерская сторона объяснила этот шаг ростом внутренних объемов потребления газа, в то же время в «Нафтогазе Украины» называют этот шаг "неожиданным и необъяснимым" и указывают на возможный политический подтекст.

"Это решение было принято венгерской властью после встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", - напомнили в украинской компании.