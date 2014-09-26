Украина с начала сентября импортировала из ЕС почти 800 млн кубов газа

Украина, которая с июня текущего года полностью отключена «Газпромом» от поставок российского газа, с начала сентября, когда заработал самый крупный словацкий маршрут реверса газа, импортировала из Европы 798 млн кубометров «голубого топлива».

По оперативным данным оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз», по состоянию на 24 сентября, суточное поступление по словацкому коридору составляло 26,9 млн. кубометров голубого топлива, а со стороны Польши и Венгрии импортировалось соответственно 4,4 и 4,6 млн. куб м.

Согласно сообщению компании, с начала текущего года из Европы поступило 2,0 млрд куб. м «голубого топлива», что на 30% или на 600 млн кубометров больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза», Венгрия остановила транспортировку газа в Украину с вечера 25 сентября после переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом».

В свою очередь, оператор газотранспортной системы Венгрии компания FGSZ Ltd объяснила прекращение поставок газа в Украину на неопределенный срок повышенным спросом на «голубое топливо» на внутреннем рынке страны.

Справка УНИАН. Украина, после прекращения «Газпромом» продажи «Нафтогазу» российского газа, имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.

Среднесуточные объемы поставок газа из Словакии составляют 26 млн кубометров при максимальных 27 млн куб. м, из Венгрии – 3-4 млн кубометров при максимальных 16 млн куб. м в сутки, из Польши – 5 млн кубометров, что является максимально возможным объемом суточной прокачки.