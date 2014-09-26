Брюссель ожидает от стран ЕС выполнения договоренностей о реверсе газа Украине

В Европейской комиссии ожидают, что все страны ЕС будут выполнять договоренности о реверсных поставках газа, и снова подчеркивают, что европейские компании могут свободно продавать российский газ как в ЕС, так и за его пределами.

Как передает корреспондент УНИАН, так сегодня в Брюсселе прокомментировала решение Венгрии прекратить реверс в Украину представитель Европейской комиссии Хелен Кернс.

"Ответ Европейской комиссии по этому поводу очень четок: мы ожидаем, что все страны-члены упростят реверсные поставки, как это было согласовано Европейским советом в интересах общей энергетической безопасности", - заявила она.

Кроме того, Кернс напомнила, что ничто не запрещает европейским компаниям свободно транспортировать газ, который они получают от «Газпрома», и это включает продажу этого газа потребителям как в ЕС, так и странам за его пределами, такой, как Украина.

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Как сообщал УНИАН, оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ заявил, что с вечера 25 сентября приостановил поставки газа в Украину, пояснив свое решение тем, что был вынужден перенаправить поставки топлива на внутренний рынок в связи с возросшим спросом на газ.

"Нафтогаз Украины" назвал решение венгерской компании "неожиданным и непонятным", отметив, что оно было принято после встречи руководства "Газпрома" с венгерскими властями в начале этой недели.

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Ранее в сентябре британская Financial Times написала, что российский "Газпром" планирует сократить поставки газа в страны ЕС для того, чтобы заблокировать реверс газа из Европы в Украину, которой он полностью перестал поставлять газ в июне текущего года. После этого о сокращении поставок российского газа сообщили компании из Польши, Словакии, Румынии, Австрии и Германии.