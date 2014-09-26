Россия пообещала увеличить поставки газа Венгрии, прекратившей реверс в Украину

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что в начале этой недели на переговорах с главой российского газового монополиста "Газпрома" договорился об увеличении поставок голубого топлива в страну.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сегодняшнее заявление Орбана на общественном радио.

"Я проводил переговоры с россиянами, с руководителем "Газпрома" о том, что нам будет нужно большее количество газа в ближайшее время, чтобы увеличить запасы. Но мы получим это большое количество", - сказал он.

Орбан не уточнил, сколько именно дополнительно газа получит Венгрия, и агентство не сообщает, комментировал ли он дело о приостановленных со вчерашнего вечера поставках газа в Украину.

По данным Gas Infrasctrure Europe, которые приводит агентство, Венгрия имеет наименьшие запасы газа в своих хранилищах среди всех государств Европейского Союза, которые наполнены лишь на 61%, в то время как в большинстве государств европейского объединения этот показатель превышает 80%.

Аналитик Erste Bank Тамас Плетсер отметил, что Венгрия имеет четвертые крупнейшие хранилища в ЕС - в которых может храниться 6 млрд кубометров - и это позволило бы ей безопасно пройти отопительный сезон даже в случае полного прекращения поставок российского газа из Украины.

Читайте такжеРоссия уже открыто угрожает Европе отключением газа из-за помощи УкраинеReuters назвал Венгрию одной из наиболее зависимых от газовых поставок из России стран ЕС, отмечая, что страна самостоятельно добывает около 1,5 млрд газа при ежегодном потреблении на уровне 9 млрд кубометров.

Как сообщал УНИАН, оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ с вечера 25 сентября прекратил прокачивание через Венгрию газа из Евросоюза в Украину, объяснив это тем, что был вынужден перенаправить топливо на внутренний рынок в связи с увеличенным спросом.

Украинский "Нафтогаз" раскритиковал это решение, назвав его "неожиданным и непонятным", призвал компанию выполнять свои договорные обязанности и заметил, что оно было принято после переговоров руководства Венгрии с представителями «Газпрома».

Ранее, в сентябре британская Financial Times написала, что российский "Газпром" планирует сократить поставки газа в страны ЕС, чтобы заблокировать реверс газа из Европы в Украину, которой он полностью прекратил поставлять газ в июне текущего года.

После этого о сокращении поставок российского газа сообщили компании из Польши, Словакии, Румынии, Австрии и Германии.