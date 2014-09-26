ЕС предлагает Украине купить у России 5 млрд кубометров газа по $385 c предоплатой

Европейская комиссия предлагает Украине закупить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил вице-президент еврокомиссии Гюнтер Эттингер по итогам трехсторонних переговоров в формате Украина-Россия-ЕС.

Также Эттингер сказал, что НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» хотят заключить временный газовый контракт, который будет действовать до конца марта 2015 года пока стокгольмский арбитраж не примет решение по газовому спору.

Читайте также"Газпром" из-за прекращения поставок в Украину переживает худшие временаКроме этого вице-президент ЕК отметил, что была достигнута договоренность об оплате Украиной газового долга в размере 2 млрд долл. до конца октября 2014 года, а до конца года еще 1,1 млрд долл.

«По итогам переговоров было принято решение, что Украина берет на себя обязательства оплатить открытые счета на 2 млрд долл., они должны быть внесены до конца октября на счета российских партнеров», - сказал Эттингер.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, временная цена на газ для Украины формируется на основании 100 долл. скидки, предоставляемой правительством России.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сказал, что Украина согласится на временную цену в 385 долл. за тыс. кубометров при условии, что она будет зафиксирована в коммерческом контракте без привязки к 100 долл. скидки.

Также Продан подчеркнул, что только при таком условии Украина готова выплачивать «Газпрому» 3,1 млрд долл. в счет будущих поставок.

«Мы готовы оплачивать сумму 3,1 млрд долл., которые зарезервированы на счетах Нацбанка, увязанной с вопросами поставок газа в Украину», - сказал он.

Пока же, по словам министра, полного согласия с российскими коллегами по вопросу формирования временной цены нет.

«К сожалению, мы не достигли с российской стороной договоренностей относительно механизма формирования цены», - сказал Продан.

Очередной раунд трехсторонних переговоров запланирован на следующую неделю.

Справка УНИАН. «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью в первую очередь установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.