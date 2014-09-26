Яценюк: ЕС должен выработать единую позицию по газу для избежания шантажа РФ

Такое заявление сделал премьер-министр Арсений Яценюк на брифинге в аэропорту "Борисполь", комментируя приостановку Венгрией реверсивных поставок газа в Украину.

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"После того как РФ отключила поставки газа в Евросоюз, считаю, что ЕС должен безотлагательно собраться на заседание и дать единую согласованную позицию всех членов - стран ЕС, не дать возможности российскому "Газпрому" шантажировать Европу и Украину. Если ЕС созовет соответствующее внеочередное заседание, и Украина туда будет приглашена, и мы произведем совместную позицию, тогда "Газпром" не будет искать возможности разделить страны-члены ЕС, и не сможет использовать свое монопольное право", - сказал премьер.

По мнению Арсения Яценюка, в настоящее время "Газпром" может шантажировать ЕС по одной причине, потому что "в Европе нет единой энергетической политики".

“Поэтому «Газпром», пользуясь газом как оружием, в том числе лоббирует свои интересы в странах - членах ЕС: кому-то дороже газ, кому-то - подешевле, кому-то и вообще отключить, как Украине”, - констатировал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ заявил, что с вечера 25 сентября прекратил реверсивные поставки газа к Украине, объяснив свое решение тем, который был вынужден перенаправить поставки топлива на внутренний рынок в связи с увеличенным спросом на газ.