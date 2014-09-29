Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 16,6 млрд кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах с 20 по 27 сентября увеличились на 1,1% - до 16,6 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, суточная добыча природного газа в Украине составляет около 50 млн кубометров, при этом возможный дефицит углеводородов в отопительный сезон, без учета реверсных поставок, может составить около 5-7 млрд кубометров.

Читайте такжеЕС предлагает Украине купить у России 5 млрд кубометров газа по $385 c предоплатойУкраина, после прекращения «Газпромом» продажи «Нафтогазу» российского газа, имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.

Венгрия остановила транспортировку газа в Украину с вечера 25 сентября после переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом».