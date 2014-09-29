Мировые цены на нефть продолжают падать

12:42, 29 сентября 2014
Энергетика
0

Фьючерсы на Brent подешевели на $0,31 до $96,69 за баррель, на WTI - на $0,55 до $92,99.

Цены на нефть все больше уходят от 100 долларов / Фото УНИАН

Цены на нефть снижаются за счет слабых экономических показателей Китая и укрепления доллара, сообщает Reuters.

К 9.15 мск фьючерсы на Brent подешевели на $0,31 до $96,69 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,55 до $92,99 за баррель. На прошлой неделе Brent подешевела до $95,60 - минимального уровня с июля 2012 года - со $115 в июне.

Прибыль промышленных предприятий Китая в августе снизилась на 0,6 процента по сравнению с прошлым годом после 13,5-процентного роста в июле. Доллар в понедельник поднялся до четырехлетнего максимума к корзине основных валют.

Читайте такжеДоллар в России из-за санкций и дешевой нефти впервые в истории приблизился к 40 рублямИран на прошлой неделе призвал страны ОПЕК совместными усилиями удержать цены на нефть от дальнейшего падения, но не нашел понимания среди участников картеля, чьи бюджеты меньше зависят от цены нефти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter