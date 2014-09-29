Мировые цены на нефть продолжают падать

Цены на нефть снижаются за счет слабых экономических показателей Китая и укрепления доллара, сообщает Reuters.

К 9.15 мск фьючерсы на Brent подешевели на $0,31 до $96,69 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,55 до $92,99 за баррель. На прошлой неделе Brent подешевела до $95,60 - минимального уровня с июля 2012 года - со $115 в июне.

Прибыль промышленных предприятий Китая в августе снизилась на 0,6 процента по сравнению с прошлым годом после 13,5-процентного роста в июле. Доллар в понедельник поднялся до четырехлетнего максимума к корзине основных валют.

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