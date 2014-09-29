Украина, Россия и ЕС в конце недели постараются закрепить газовый компромисс

Об этом в понедельник в Брюсселе сообщила представитель вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Марлен Холзнер, передает собственный корреспондент УНИАН.

По ее словам, сейчас „правительства в Киеве и Москве имеют время посмотреть на то, что мы записали в Берлине, и что, как мы считаем, может быть надежным компромиссом для обеих сторон – России и Украины. Мы соберемся вместе в таком же формате – российский министр, украинский министр и Эттингер, и это произойдет в конце этой недели”, - сказала Холзнер.

Как сообщал УНИАН, очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина-Россия-ЕС прошел 26 сентября в Берлине. По итогам переговоров, Еврокомиссия предложила Украине закупить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода. Об этом заявил вице-президент еврокомиссии Гюнтер Эттингер.

Также Эттингер сказал, что НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» хотят заключить временный газовый контракт, который будет действовать до конца марта 2015 года пока стокгольмский арбитраж не примет решение по газовому спору. Кроме этого вице-президент ЕК отметил, что была достигнута договоренность об оплате Украиной газового долга в размере 2 млрд долл. до конца октября 2014 года, а до конца года еще 1,1 млрд долл.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, временная цена на газ для Украины формируется на основании 100 долл. скидки, предоставляемой правительством России.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сказал, что Украина согласится на временную цену в 385 долл. за тыс. кубометров при условии, что она будет зафиксирована в коммерческом контракте без привязки к 100 долл. скидки.

Также Продан подчеркнул, что только при таком условии Украина готова выплачивать «Газпрому» 3,1 млрд долл. в счет будущих поставок. Пока же, по словам министра, полного согласия с российскими коллегами по вопросу формирования временной цены нет.

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Справка УНИАН. «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью в первую очередь установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.