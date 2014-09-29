Лондон может помешать олигарху из России купить немецкую нефтегазовую компанию

Продажа российскому олигарху Михаилу Фридману "дочки" немецкого энергетического концерна RWE - компании Dea - затягивается из-за нового бюрократического барьера.

Как сообщили представители RWE в воскресенье, 28 сентября, соглашение с инвестиционной группой LetterOne Фридмана должно получить ряд согласований. В частности, для закрытия торговой операции необходимо получить письмо-подтверждение из Министерства энергетики Великобритании. Однако пока неизвестно, поступит ли такой документ и даст британская сторона "зеленый свет" для заключения соглашения, передает информагентство Reuters.

Как пишет «Немецкая волна», в RWE не считают, что продажа Dea может оказаться на грани срыва. Пресс-секретарь энергоконцерна сообщила, что "оба партнера, как и ранее, намерены закончить операцию". Кроме того, RWE имеет серьезные долги, поэтому сделка на сумму более пяти миллиардов евро имеет большое значение для концерна.

По данным журнала Der Spiegel, Лондон может наложить ограничения на продажу Dea инвестиционной группе российского бизнесмена в связи с тем, что компания занимается разработкой газовых месторождений у берегов Великобритании. Британская власть может даже отозвать у компании лицензию. Впрочем, Министерство энергетики Великобритании пока не высказало свою позицию по этому вопросу.

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