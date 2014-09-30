Американская нефтяная компания заморозила 9 из 10 проектов в России
Американская нефтяная компания ExxonMobil остановила работы по девяти из десяти проектов в России из-за санкций США против РФ.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы компании Алана Джефферса.
Работы, как пояснил Джефферс, были приостановлены 26 сентября по всем проектам в рамках сотрудничества с Роснефтью кроме проекта в Карском море. В частности ExxonMobil, отказалась от разведки и освоения шельфов Черного моря, Арктического региона и Западной Сибири. Сворачивание работ в Карском море на скважине «Университетская-1», как отметил представитель компании, потребует больше времени.
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Ранее в понедельник власти США потребовали от ExxonMobil свернуть некоторые проекты в России, исключая проект «Сахалин-1».
Напомним, 12 сентября США ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения, в частности попал нефтяной сектор. Санкции коснулись компаний Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Сургутнефтегаз и Роснефть.