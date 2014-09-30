Словакия продолжает недополучать газ из России

Словацкий получатель и дистрибьютор российского газа, компания Slovensky plynarensky priemysel (SPP), заявил в понедельник о снижении поставок российского газа через Украину в объеме около 10%.

"Компания SPP зафиксировала в понедельник, 29 сентября, снижение поставок российского газа на уровне около 10%", — сказал РИА Новости официальный представитель компании Петер Беднар. По его словам, во второй половине сентября ежедневная недопоставка газа составляла ориентировочно от 5 до 20%.

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Министр промышленности республики Павол Павлис 27 сентября во время телевыступления заявил, что Словакия может продержаться без поставок российского газа через Украину полгода. По словам министра, "произведенное тестирование газовых систем и тщательный анализ ситуации свидетельствуют о том, что Словакия имеет такие запасы топлива, которые позволят ей полгода прожить без каких-либо заметных ограничений поставок газа потребителям".

Ранее Павлис сообщал, что словацкая сторона получила разъяснения от "Газпрома" — невыполнение заявок на поставку газа носит технический характер.