Цены на нефть держатся вблизи $97 за баррель

Цены на нефть Brent держатся вблизи $97 за баррель на фоне достаточного предложения, вялого роста мировой экономики и повышения курса доллара до четырехлетнего пика к корзине основных валют, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,10 до $97,30 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,03 до $94,60 за баррель. С начала сентября Brent подешевела почти на 6%, а WTI - на 2%, оба эталона завершат в минусе третий месяц подряд.

Активность в производственном секторе Китая стабилизировалась в сентябре благодаря росту экспортных заказов, показал опубликованный во вторник индекс PMI, рассчитанный HSBC/Markit.

"Отчет совпал с прогнозом и показал, что колебания в китайской экономике продолжаются. Влияние на цену нефти незначительное", - сказал старший экономист Mitsubishi UFJ Research & Consulting Томомити Акута.

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Нефтеперерабатывающие мощности на побережье Мексиканского залива в США снизятся на 500.000 баррелей в октябре в связи с сезонной профилактикой на НПЗ, но быстро вернутся в норму в ноябре, по данным IIR Energy.

Ливия из-за забастовки снизила добычу нефти на 25.000 баррелей в сутки до 900.000, сообщил представитель Национальной нефтяной корпорации, по сравнению с 200.000 баррелей в сутки в начале года. Наценка на европейский эталон Brent по сравнению с американским эталоном WTI в понедельник сократилась до минимального за год значения $2,57 за баррель.

"Если Ливия продолжит повышать добычу, разница в ценах будет еще меньше, и WTI может снова стать дороже", - сказал Акута.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли, а запасы бензина снизились, предполагают аналитики, опрошенные накануне еженедельных отчетов о запасах.