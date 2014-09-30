Коморовский России: энергетический шантаж – палка о двух концах

Европейский Союз также может использовать энергоносители в качестве инструмента политического влияния на Российскую Федерацию, который может оказаться весьма эффективным, и заставить россиян пересмотреть свою политику, в частности, в отношении Украины.

Об этом президент Польши Бронислав Коморовский заявил во время визита в Португалию, сообщает его пресс-служба.

«Стоит сегодня повторять, что эта палка имеет два конца», - сказал Коморовский.

Он отметил, что как Евросоюз зависим от поставок энергоносителей из России, так же и РФ зависима от валютных поступлений с продаж этой продукции, подчеркнув, что европейские государства благодаря скоординированным усилиям могут уменьшать свою зависимость от россиян.

«Солидарность ЕС сделала бы невозможным применение Москвой энергетического шантажа, потому что Россия бы не выдержала этого шантажа, поскольку обвалился бы ее бюджет», - сказал Коморовский.

Он призвал смотреть на события в Украине не только как на кризис, но и как на шанс для новых возможностей, отметив, что стало легче разговаривать с рядом представителей государств ЕС, которые все четче видят использование Россией энергоносителей как политического оружия. Это, по его мнению, увеличивает шансы на создание лоббируемого Польшей энергетического сообщества государств Европейского Союза, которое, по словам Коморовского, сегодня является «большим вызовом».

Это сообщество, инициатором создания которого выступил бывший глава правительства Польши Дональд Туск, который с декабря возглавит Совет ЕС, предусматривает, среди прочего, создание механизма общих закупок газа и строительство новых газопроводов для более безопасных поставок газа в 28 стран объединения.

Коморовский также отметил, что ЕС должен приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение энергозависимости от россиян, добавив, что, среди прочего, нужно отказаться от строительства газопровода «Южный поток», по которому планируется поставлять российский газ.

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Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» в июне этого года полностью прекратил поставки газа Украине, через которую он поставляет в Европейский Союз почти половину всего своего экспорта топлива» в ЕС.

В 2009 году из-за российско-украинского газового конфликта несколько государств ЕС почти на три недели оказались без поставок топлива в период самых сильных морозов.