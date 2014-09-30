Премьер Венгрии не видит ничего нечестного в прекращении поставок газа Украине

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на заявление Орбана, которое он сделал в понедельник.

"Украинцы могут на нас надеяться, но мы не можем помогать другим, если это представляет угрозу нашей собственной энергетической безопасности", - сказал он.

Орбан отметил, что летом Венгрия могла поставлять газ Украине, но сейчас, когда тоже реализуются поставки через Словакию, венгерские власти "должны следить за собственными интересами" и наполнять свои газовые хранилища.

Как сообщал УНИАН, оператор венгерской газотранспортной системы компания FGSZ сообщила о прекращении транзита газа из Евросоюза в Украину через Венгрию 24 сентября, объяснив свое решение необходимостью перенаправить газовые потоки для удовлетворения увеличенного спроса на топливо внутри страны.

Украинский "Нафтогаз" раскритиковал венгерскую компанию за такое решение, которое назвал "неожиданным", призвал соблюдать ранее достигнутые договоренности и обратил внимание, что венгерские власти приняли это решение после визита руководства российского "Газпрома".

26 сентября Обран заявил, что Россия по результатам переговоров в начале прошлой недели пообещала увеличить поставки газа в Венгрию.

Венгрия - одна из трех стран, через которую Украина может прокачивать газ из Европейского Союза, ее газотранспортная система позволяет ежесуточно поставлять почти 17 млн. кубометров газа, в то время как через Польшу можно лишь 5 млн. кубометров. Больше всего возможностей таких поставок имеет Словакия - 27 млн. кубометров.

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Ранее в сентябре британская Financial Times писала, что "Газпром" планирует ограничить поставки газа в ЕС для того, чтобы заблокировать реверс голубого топлива в Украину, которой он в июне этого года полностью прекратил поставлять газ. В этом месяце о меньших поставках газа заявляли компании из Словакии, Польши, Германии, Австрии и Румынии.