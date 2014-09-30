США превзойдут Саудовскую Аравию по добыче нефти впервые с 1991 года

В сентябре-октябре США, скорее всего, превзойдут Саудовскую Аравию по добыче жидкой нефти, пишет The Financial Times со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.

Отмечается, что американские объемы производства нефти и другого горючего (в том числе этана и пропана) шли практически вровень с аналогичными показателями по Саудовской Аравии в июне и августе и составили около 11,5 млн баррелей в сутки.

США продолжают наращивать темпы, и ожидается, что в ближайшее время Штаты опередят Саудовскую Аравию по объемам производства нефти впервые с 1991 года.

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Как отмечает газета, американская индустрия трансформировалась благодаря «сланцевой революции» и достижениям в области технологий гидравлического разрыва пластов и горизонтального бурения, которые позволили добывать нефть на территориях, ранее считавшихся некоммерческими, передает «Газета.Ru».

Что касается сырой нефти, то в августе ее производство в США по-прежнему было ниже показателей Саудовской Аравии и России, уточняет газета. Издание не исключает, что при нынешних трендах Штаты могут догнать эти две страны уже к концу десятилетия.

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