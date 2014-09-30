Запуск газопровода из России в Китай отложили на два года

Разработка и транспортировка газа по трубопроводу "Сила Сибири" с Чаяндинского месторождения начнется в 2020 году.

Об этом ИТАР-ТАСС сообщил заместитель начальника Чаяндинского управления компании "Газпром добыча Ноябрьск" Виктор Селин.

"Мы скорректировали сроки. Раньше транспортировка планировалась на 2018 год. Теперь в 2018 году намечены лишь заполнение трубопровода и пусконаладочные работы. Транспортировка газа запланирована уже на 2020 год", - уточнил он.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака и топ-менеджеров "Газпрома", сроки ввода газопровода могут быть сдвинуты на два года, если Китай со своей стороны не завершит подготовку газовой инфраструктуры для приемки российского газа. Возможность переноса срока ввода газопровода учитывается в подписанном в мае 2014 года контракте между "Газпромом" и китайской CNPC.

При этом уже в 2019 году на Чаяндинском месторождении будет добыто около 5 млрд куб. м газа с дальнейшим наращиванием объемов, в 2020 году - 10,4 млрд куб. м. К 2024 году планируется увеличить добычу газа до 25 млрд куб. м.

Также, по словам Селина, к 2030 году будут разрабатываться сопутствующие месторождения.

На данный момент на Чаяндинском месторождении проводятся разведочные бурения скважин, затем начнется промышленная эксплуатация скважин.

Как сообщал УНИАН, Китай тормозит выделение России аванса в $25 млрд на газопровод "Сила Сибири".

Справка УНИАН. В мае «Газпром» и CNPC подписали 30-летний контракт на поставку газа в Китай. По словам предправления «Газпрома» Алексея Миллера, сумма контракта c CNPC — $400 млрд.

«Газпром» сообщил, что контракт подписан на взаимовыгодных условиях и включает формулу цены с привязкой к нефтяной корзине и условие «бери или плати». Позже гендиректор «Газпром экспорта» Александр Медведев заявил, что Газпром и Китай согласовали аванс по газовому контракту на $25 млрд. Выплата аванса Китаем состоится до начала поставок газа, отмечал он, а поставки начнутся через 4 года или через 6 лет, если китайская инфраструктура не будет готова к приему газа.

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Для поставок газа в Китай «Газпрому» необходимо $55 млрд. Это не только строительство трубопровода «Сила Сибири» протяженностью 4800 км, но и освоение Ковыктинского и Чаяндинского месторождений. Контракт предусматривает начало поставок газа с 2018 г., но допускает возможность отсрочки на два года по инициативе одной из сторон.