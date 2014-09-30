Россия в октябре может возобновить поставки газа в Украину после оплаты Киевом части долга

РФ надеется достичь на этой неделе договоренности с ЕС и Киевом о возобновлении поставок газа в Украину, которые могут начаться в октябре при условии оплаты Киевом части долга, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает Reuters.

"Если поставки в октябре начнутся с какой-то даты, они должны согласовать суточные объемы... Для нас принципиально, что до начала поставок должна быть погашена часть долга. Ни о каких новых поставках не может быть речи, если не будет части долга", - сказал Новак.

На прошлой неделе Евросоюз предложил промежуточное решение для газового кризиса, который после прекращения российских поставок топлива Киеву угрожает энергобезопасности Европы. Предложение ЕС гарантирует Украине поставку 5 миллиардов кубометров российского газа по цене $385 за 1.000 кубометров в течение шести месяцев.

Новак подтвердил во вторник, что Россия готова на предлагаемые условия, хотя некоторые разногласия остаются.

Читайте также"Газпром" из-за прекращения поставок в Украину переживает худшие времена"Речь идет о том, что $1,9 миллиарда - это стоимость 5 миллиардов кубометров, которые они хотят купить как минимум и внести предоплату. На предоплату они согласны. Наша позиция такая - $2 миллиарда (должны быть) до начала поставок текущих и $1,1 миллиарда оставшихся до конца года по графикам", - отметил Новак.

С апреля Украина перестала платить "Газпрому", повысившему после прихода к власти в Киеве прозападного правительства цену более чем в полтора раза до $485 за 1.000 кубометров. Украина не признает начисленный Россией по этой цене долг свыше $5 миллиардов. В июне Газпром прекратил поставки топлива украинским потребителям, а затем обменялся с Киевом взаимными исками в Стокгольмском суде.

Новак сказал, что стороны по-прежнему расходятся в определении цены, которую Украина должна платить за поставленный газ.

"Они готовы заплатить часть долга - $3,1 миллиарда, но они рассчитали ее по своей цене, которую они себе придумали - по $268,5. То есть тот долг, который складывается, $5,3 миллиарда по фактически выставленным счетам, а они себе виртуально посчитали долг по цене $268,5. Они готовы это заплатить", - сказал Новак во вторник.